BIST 9.766
DOLAR 33,63
EURO 37,14
ALTIN 2.655,68
HABER /  GÜNCEL

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileler için Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurguladı. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını aktardı.

Toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımının aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar lira ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

ÖNCEKİ HABERLER
"Beyaz Yol" çalışması trafiği kilitledi: Sürücüler duruma isyan etti!
"Beyaz Yol" çalışması trafiği kilitledi: Sürücüler duruma isyan etti!
Düzce'de antik kentte 1800 yıllık büst bulundu
Düzce'de antik kentte 1800 yıllık büst bulundu
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"
Buram buram ucuz numaracılık örneği! Karar yazarı İbrahim Kahveci bakın nasıl "R" yaptı?
Buram buram ucuz numaracılık örneği! Karar yazarı İbrahim Kahveci bakın nasıl "R" yaptı?
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızlı yükseliş...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızlı yükseliş...
Benzine zam geldi: Artış pompa fiyatlarına yansıdı
Benzine zam geldi: Artış pompa fiyatlarına yansıdı
Gazze'de ateşkes için kritik gün! Aylardır süren savaş sona erecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün! Aylardır süren savaş sona erecek mi?
Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza
Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Türkiye'de son durum ne? Sağlık Bakanı açıkladı
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Türkiye'de son durum ne? Sağlık Bakanı açıkladı
36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı
36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı