Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki gerilim giderek artıyor. Altaylı'nın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı eleştirilere sosyal medyadan çok sert bir yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Müptezel, parayla işim olsa seni satın alırdım merkepler adam olur sen adam olmazsın" ifadelerini kullanmıştı. Altaylı, Kılıçdaroğlu'na yanıtını ise bugün verdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, “Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek" sözlerine çok ağır ifadelerle yanıt veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilgili bugün çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Altaylı Kılıçdaroğlu için “AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

“Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP’yi ele geçirme yönündeki çıkarına nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış” diyen Altaylı, “Bunların hesabını yargıda verecek” diye konuştu.

Altaylı, mesleki hayatının Sabah ve Hürriyet dönemlerine atıfta bulunarak ağır sözler sarf eden Kılıçdaroğlu’nun o günden bu yana programına 20 kere konuk olduğunu söyledi; “Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır!” diye yükseldi.

Gazeteci Fatih altaylı, eski CHP liderinin sözlerine YouTube kanalında yayımladığı bugünkü videosunda verdiği yanıt şöyle:

"Çok yüzeysiz bir saldırı. Bütün bugüne kadar Fethullahçıların , AKP’lilerin ne kadar ithamı iftirası, ‘çamur at izi kalsın’ı varsa hepsini toplamış söylemiş. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Niye? Benim ne kadar doğru söylediğimi, kendisinin aslında AKP’ye hizmet eden bir piyon olduğunu, bilerek veya bilmeyerek, çok net bir şekilde ortaya koydu. Niye? Çünkü bana bugün en fazla saldıran kimler? AKP’li troller. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun bana yönelik o hakaret dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği o iftiralarının ardından bunu köpürtenler kimler? Yine AKP’liler.

"Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP’nin tetikçisi olduğunu göstermiş"

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP’nin tetikçisi olduğunu, ya da en azından kendisi o bilinçte değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AKP ile nasıl içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını; yanındaki bu iş dünyasına şantajla şunla bunla varlıklarını göstermiş ve Fethullah Gülen Cemaati’ne hizmet etmiş, onlara birtakım imkanlar sağlamış tiplerin ortaklığı ile oraya doğru sürüklenmiş.

"Çıldırmış!"

Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP’yi ele geçirme yönündeki çıkarında nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış. Çünkü o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin.

Ona onu yazdıranlar Türkiye’de bugün olup bitende gelinen durumun da sorumlularıdır. Bana olan kinlerinin temelinde aslında CHP kurultayı var. CHP kurultayı öncesinde bizim özgür Özel’e verdiğimiz destek var. Çünkü planları şuydu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermeyeceklerdi, Ankara’da Mansur Yavaş’ı muhtemelen göstermeyeceklerdi bu konuda tekrar kaybedecekti.

"Mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır"

CHP o planı da anladığım kadarıyla bozmuşuz. Onun öfkesiyle şu anda iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette ama bunların hesabını yargıda verecektir. Şu iyi oldu, ne olduğunu üslubuyla gösterdi. O yazmamıştır ama o yazılanı önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi. Bu söylediklerinin çok geçmişlere falan gitmiş, Sabah’tan Hürriyet’ten ayrılmalarıma gitmiş, ondan sonra 20 kere falan konuk oldu, mesajları duruyor bende, çıkarırım utanır. Çıkarmam ama kendisi biliyor bana neler yazdığını."

Altaylı ne demişti?

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye bilerek ya da bilmeyerek hizmet ettiğini iddia ederek, "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK’yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" demişti.

Kılıçdaroğlu, Altaylı’ya nasıl yanıt vermişti?

Kılıçdaroğlu, gazeteci Altaylı'nın "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek" sözlerine çok ağır sözlerle cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken 'Ne yapabilirdim' diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!” ifadelerini kullanmıştı