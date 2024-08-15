Benzine zam geldi: Artış pompa fiyatlarına yansıdı

Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik, benzin fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Dün gece yarısı itibarıyla benzine 85 kuruş zam geldi. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre; dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam geldi. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 73 kuruş indirim gelmişti.

Art arta gelen zamların ardından motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin litre fiyatı: 43,72 TL



İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 44,94 TL

Motorin litre fiyatı: 44,28 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45,38 TL

Motorin litre fiyatı: 44,76 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

karyakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiklik gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler genellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili bakanlıklar tarafından duyuruluyor. Vatandaşlar, bu duyuruları ve güncel fiyatları takip ederek, akaryakıt maliyetlerini kontrol altında tutabilirler.