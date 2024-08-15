Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'in ifadesi ortaya çıktı! İlk teşhis: Mizantropi

Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.