Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'in ifadesi ortaya çıktı! İlk teşhis: Mizantropi
18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Eskişehir’de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiye bıçakla saldırdı ve o anları canlı olarak yayımladı. Korkunç saldırıda 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken Arda Küçükyetim'in verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Verdiği ifadeyi inceleyen uzmanlar kapalı odada PC bağımlısı olan gence teşhis koydu.
Eskişehir’de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği olay şok etkisi yarattı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yetkililerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Saldırıyla ilgili sinyali vermiş
Bilgisayar oyunlarından etkilendiği değerlendirilen saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut; Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım" dediğini, parti binalarına molotof atmak, sokaktaki kedilere tekme atmak ve adam öldürmek ile ilgili videolar izlemekten hoşlandığını söylediğini anlattı.
Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.