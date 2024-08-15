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36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü kadın, Aydın'da yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan H.Y'nin (32) Aydın'da olduğunu tespit etti.

Hükümlünün bulunduğu evin çevresinde devriye görevi yürüten ekipler, H.Y'nin, erkek kılığına girdiğini belirledi.

Yakalanan firari hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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