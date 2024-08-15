BIST 9.798
DOLAR 33,63
EURO 37,13
ALTIN 2.655,02
HABER /  GÜNCEL

Buram buram ucuz numaracılık örneği! Karar yazarı İbrahim Kahveci bakın nasıl "R" yaptı?

Geçtiğimiz Şubat ayında Halk Tv'de ekranlara gelen Perdenin Önü Arkası programında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AK Partililer için "Koyun sürüsüne dönmüşler" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza atmıştı.

Abone ol

Son günlerde Dilruba Y. isimli şahsın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti seçmenine hakaret dolusu sözleri üzerinde Youtube kanalında İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bir video yayınlamış hatta bu konuyla ilgili 'Ne zamana kadar susacaksın

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızlı yükseliş...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızlı yükseliş...
Benzine zam geldi: Artış pompa fiyatlarına yansıdı
Benzine zam geldi: Artış pompa fiyatlarına yansıdı
Gazze'de ateşkes için kritik gün! Aylardır süren savaş sona erecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün! Aylardır süren savaş sona erecek mi?
Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza
Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Türkiye'de son durum ne? Sağlık Bakanı açıkladı
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Türkiye'de son durum ne? Sağlık Bakanı açıkladı
36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı
36 yıl 2 ay cezası var! Firari kadın hükümlü erkek kılığında yakalandı
Muğla'da ev sahibinin dairesini yakan kiracı tutuklandı
Muğla'da ev sahibinin dairesini yakan kiracı tutuklandı
Emlakta yeni dönem başlıyor: Bakanlık tüm kuruluşlara yazı gönderdi!
Emlakta yeni dönem başlıyor: Bakanlık tüm kuruluşlara yazı gönderdi!
Marmara Denizi'nde sabaha karşı korkutan deprem
Marmara Denizi'nde sabaha karşı korkutan deprem
Adana merkezli 4 ilde operasyon! Suç örgütü çökertildi
Adana merkezli 4 ilde operasyon! Suç örgütü çökertildi
Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: O ismi mahkemede söylerim
Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: O ismi mahkemede söylerim