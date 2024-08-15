Buram buram ucuz numaracılık örneği! Karar yazarı İbrahim Kahveci bakın nasıl "R" yaptı?

Geçtiğimiz Şubat ayında Halk Tv'de ekranlara gelen Perdenin Önü Arkası programında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AK Partililer için "Koyun sürüsüne dönmüşler" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza atmıştı.

Abone ol

Son günlerde Dilruba Y. isimli şahsın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti seçmenine hakaret dolusu sözleri üzerinde Youtube kanalında İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bir video yayınlamış hatta bu konuyla ilgili 'Ne zamana kadar susacaksın