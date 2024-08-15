Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: O ismi mahkemede söylerim

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hakkında dava açacağını açıkladığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu iddialarının kaynağı kamuoyu araştırmacısının ismini gerekirse mahkemede söyleyeceğini ifade etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tv100'a bağlanarak kendisi hakkında dava açacağını söyleyen Akşener ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2018 genel seçimlerinden bir ay önce Meral Akşener'in danışmanlarından olan anket şirketi sahibi ile görüşmesini aktaran Özdağ, seçime bir ay kala Akşener'in danışmanının kendisini 'dinlenilemeyen' bir odaya götürüp "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini açıklaması programda konuşuldu.

Özdağ, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına katılarak şu açıklamalarda bulundu:

"O KONUŞMAYI MAYIS 2021'DE ÖĞRENDİM"

Bu hadiseyi ben 2021 Mayıs ayında öğrendim. Konuşma ben ve Meral Akşener arasında değil o dönem Akşener’in siyasi danışmanlığını yapan, İYİ Parti’nin siyasi danışmanlığını yapan anket şirketinin sahibiyle, Meral Akşener arasında geçmiş. Ben İYİ Parti’den ayrılında bu arkadaşımız ofisimize geldi. Bana bu açıklamayı yaptı.

"AKŞENER OLAYI ANLATAN KİŞİYİ TEHDİT ETTİ"

Meral Hanım daha sonra bu arkadaşımızı arayıp tehdit ediyor. Ben de bu arkadaşın ismini hiç vermeden olayı anlattım.

"AKŞENER DAVA AÇARSA BU İSMİ ORADA PAYLAŞIRIM, ŞAHİT OLARAK DA ÇAĞIRIRIM"

"Meral Hanım size dava açacakmış siz de diyorsunuz ki ‘Dava açacakmış, dava açmasından memnun oldum. Konuşalım bunu’ eğer mahkemeye gitme durumunuz olursa sizle bu bilgiyi paylaşan kişinin ismini paylaşacak mısınız?" sorusu üzerine Özdağ "Tabii paylaşırım. Şahit olarak da davet ederim. " dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN MİMARI MERAL AKŞENER’DİR"

Ben tek başıma bunun yanlış olduğunu İYİ Parti’nin tek başına seçime girmesi gerektiğini savundum ve dedim ki eğer biz CHP ile seçim ittifakı yaparsak HDP ile ittifak yapma suçlamasıyla karşı karşıya kalacağız. Hayır dediler seçim ittifakı yapıldı. Millet İttifakı kurulunca Cumhur İttifakı tekrar kuruldu. Cumhur İttifakı’nın mimarı Meral Akşener’dir.