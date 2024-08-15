BIST 9.831
DOLAR 33,61
EURO 37,11
ALTIN 2.646,77
HABER /  SPOR

UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu

UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa maçında İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Abone ol

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa maçında İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta karı karşıya geldi.

Varşova Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Madrid devine zaferi getiren golleri; 59'uncu dakikada Valverde ile 68'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Fransız yıldız Mbappe, böylece Real Madrid ile çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti. İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler, 88'inci dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götüren Real Madrid, Süper Kupa'yı da en çok kazanan takım oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz
Maymun çiçeği virüsüne karşı dünya çapında acil durum ilan edildi
Maymun çiçeği virüsüne karşı dünya çapında acil durum ilan edildi
Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
İstanbul'da mal sahiplerinin izin vermediği 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da mal sahiplerinin izin vermediği 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması
Türkiye'nin kararı sonrası İsrail'de meyve ve sebze krizi patlak verdi!
Türkiye'nin kararı sonrası İsrail'de meyve ve sebze krizi patlak verdi!
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: İş birlikçi, satılık, paranın kölesi bir çukursun
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: İş birlikçi, satılık, paranın kölesi bir çukursun