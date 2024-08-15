UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa maçında İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Futbolda 49. UEFA Süper Kupa maçında İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta karı karşıya geldi.

Varşova Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Madrid devine zaferi getiren golleri; 59'uncu dakikada Valverde ile 68'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Fransız yıldız Mbappe, böylece Real Madrid ile çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti. İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler, 88'inci dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götüren Real Madrid, Süper Kupa'yı da en çok kazanan takım oldu.