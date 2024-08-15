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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti.

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Durali Alıç Mahallesi 937 Sokak'ta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, tabancayla eşi Z.B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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