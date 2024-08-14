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Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum'un eş başkanlıklarında Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanma süreci, Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ve öncelikli işbirliği alanları ele alındı." ifadeleri kullanıldı

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