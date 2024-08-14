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Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Nurettin Demirli idaresindeki otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkiinde A.T. yönetimindeki otomobille ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüler 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş kaza yerinde, 53 yaşındaki Nurettin Demir hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan A.T, H.Ç, Y.G. ve H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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