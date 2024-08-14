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Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza

Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin Edirne'deki bir dinlenme tesisinde satın aldığı ürünün fiyatının üç katına satıldığını sosyal medyada paylaşması üzerine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ilgili işletme 1 milyon lira ceza verileceğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan fiyatlar ve haksız kazançlarla mücadele amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, tüketicilerin korunması ve adil ticaretin sağlanması amacıyla işletmelere yönelik kontroller sürüyor.

EDİRNE’DEKİ DİNLENME TESİSİNDE GURBETÇİ VATANDAŞA FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI

Sosyal medyada, Avrupa’dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçi vatandaşın Edirne’deki bir dinlenme tesisinden satın aldığı ürünün fiyatının 3 katına satıldığını paylaşması üzerine harekete geçildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından, söz konusu işletmede yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

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"1 MİLYON LİRA CEZA KESİLECEKTİR"

Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün söz konusu işletmede gerekli denetimleri yaptığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"H. Dinlenme Tesisine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiştir, 77 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024'te yapılan haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79 bin 230 lira idari para cezası verilecektir. Ayrıca işletmeye Fahiş Fiyat Kurulunda işlem yapılarak 1 milyon lira ceza kesilecektir."

Gürcan, Bakanlık olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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