BIST 9.798
DOLAR 33,63
EURO 37,13
ALTIN 2.655,02
HABER /  DÜNYA

'Camiyi içindekilerle birlikte patlatın' çağrısı yapan İngiliz kadına hapis cezası

'Camiyi içindekilerle birlikte patlatın' çağrısı yapan İngiliz kadına hapis cezası

İngiltere'de bir kadın, Facebook'ta yaptığı "bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı.

Abone ol

53 yaşındaki Julie Sweeney, mahkemede "ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti.

Cheshire'daki Church Lawton köyünde yaşayan kadın, paylaşımı 29 Temmuz'da Southport kentinde 3 kız çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası yaptı.
Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu.

Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Çorum'da ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü 2 kişi öldü
Çorum'da ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü 2 kişi öldü
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti
UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu
UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz
Maymun çiçeği virüsüne karşı dünya çapında acil durum ilan edildi
Maymun çiçeği virüsüne karşı dünya çapında acil durum ilan edildi
Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Malatya'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması