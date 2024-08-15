'Camiyi içindekilerle birlikte patlatın' çağrısı yapan İngiliz kadına hapis cezası

İngiltere'de bir kadın, Facebook'ta yaptığı "bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı.

Abone ol

53 yaşındaki Julie Sweeney, mahkemede "ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti.

Cheshire'daki Church Lawton köyünde yaşayan kadın, paylaşımı 29 Temmuz'da Southport kentinde 3 kız çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası yaptı.

Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu.

Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.