BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Lübnan dışişleri bakanlıkları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yüzlerce fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

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BAE Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoya saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, İsrailli bir bakanın polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Mescid-i Aksa'nın "tam koruma altına alınması ve buradaki tehlikeli ve provokatif ihlallerin durdurulmasının gerekliliğinin" vurgulandığı açıklamada, İsrailli yetkililere "gerilimi durdurmaları ve bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracak adımlar atmamaları" çağrısında bulunuldu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "baskının Müslümanların duygularını provoke ettiği ve bölgede daha fazla tırmanmaya yol açtığı" belirtilerek, uluslararası toplumdan ihlalleri kınaması ve önlenmesi konusunda sorumluluk üstlenmesi istendi.

Bahreyn de Mescid-i Aksa baskınını "uluslararası kanunlar ve sözleşmeleri ihlal eden bir provokasyon" olarak nitelendirerek, Kudüs’teki tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Saldırıyı kınayan bir diğer Arap ülkesi Lübnan da İsrailli bakan ve yüzlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa baskınının, "İsrail'in sistematik, provokatif, gerilimi tırmandıran, reddedilen ve uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet yasalarını ihlal eden politikaları bağlamında" gerçekleştiğini kaydetti.

Lübnan, uluslararası topluma ve ilgili ülkelere, "Sükunete doğru ilk adım olarak, gerilimin durdurulması ve krizin kötüleşmesinin ve bölgedeki çatışmanın daha da kötüleşmesinin önlenmesi için Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçme" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın

İsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik Yahudiler eşliğinde, 13 Ağustos'ta, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.