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Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü vatandaş yakalayıp dövdü

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü vatandaş yakalayıp dövdü

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren koca, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

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Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde akşam saatlerinde G.A. (27), eşi Ö.A'yı (23) sokakta bıçakladı.

Bıçaklı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı G.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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