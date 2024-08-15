BIST 9.790
DOLAR 33,62
EURO 37,10
ALTIN 2.656,31
HABER /  GÜNCEL

Adana merkezli 4 ilde operasyon! Suç örgütü çökertildi

Adana merkezli 4 ilde operasyon! Suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-17" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Kurt'un da arasında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: O ismi mahkemede söylerim
Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: O ismi mahkemede söylerim
Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü vatandaş yakalayıp dövdü
Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü vatandaş yakalayıp dövdü
'Camiyi içindekilerle birlikte patlatın' çağrısı yapan İngiliz kadına hapis cezası
'Camiyi içindekilerle birlikte patlatın' çağrısı yapan İngiliz kadına hapis cezası
BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
BAE, Bahreyn, Umman ve Lübnan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Çorum'da ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü 2 kişi öldü
Çorum'da ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü 2 kişi öldü
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini otomobilde öldürüp intihar etti
UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu
UEFA Süper Kupa maçında gülen taraf Real Madrid oldu
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Gurbetçiye fahiş fiyat uygulamasına 1 milyon lira ceza
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Bakan Güler: Terör örgütü tamamen çaresiz bir vaziyette
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz
Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın sona ermesini istiyoruz