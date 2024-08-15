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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

 Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

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