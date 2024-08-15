Gazze'de ateşkes için kritik gün! Aylardır süren savaş sona erecek mi?

Gazze'de İsrail katliamının sonlanabilmesi için kritik gün bugün. ABD, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmeleri gerçekleştirilecek fakat masada Hamas olmayacak. Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nce kabul gören teklif ile ilerlemek istiyor. Bununla beraber müzakerelere katılacak İsrail'i Gazze'deki katliamı uzatmak için görüşmeleri kılıf olarak kullandığını söylüyor.

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Doha'daki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolünü, ABD, Mısır ve Katar üstlendi. Ancak savaşın taraflarından biri olan Hamas masada yok.

Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. İsrail Başbakanlığı ise müzakerelere katılacağını açıklamıştı.

Washington yönetimini Amerikan İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns ve Orta Doğu Temsilcisi Brett McGurk'ün temsil edeceği belirtildi.

Amerikan yönetiminin beklentisi, Gazze'de olası ateşkesin, İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesine engel olması.

İranlı üç yetkilinin Reuters'a verdiği demece göre de durum böyle.

İsrail heyetinde ise İsrail İstihbaratının başındaki isim David Barnea, İç Güvenlik Servisi Başkanı Ronen Bar var.

Hamas Tel Aviv'i, ABD Başkanı Biden'ın sunduğu ve daha önce üzerinde anlaşılan ateşkes metnine yeni maddeler eklemekle suçluyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya göreyse durum tam tersi. Ayrıca Netanyahu'ya göre, ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri yeni Hamas lideri Yahya Sinvar.

İsrail'den yeni koşullar

Ancak önceki gün Amerikan The New York Times gazetesi İsrail'in 27 Temmuz'da beş yeni koşul içeren bir mektup ilettiğini yazdı.

Tel Aviv ise bunu yalanladı ve "Anlaşma maddelerine açıklık getirildi" denildi.

Hamas'ın Mayıs'ta ateşkes metninde 29 değişiklik istediği; bu maddelerin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.

Biden'ın önerdiği Hamas'ın sıcak baktığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ateşkes metni ise 3 aşamadan oluşuyordu.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesi, öncelikle kadın, yaşlı, hasta veya yaralı rehinelere karşılık Filistinli mahkumlarla takas öngörülüyordu.

İkinci aşamada tüm rehinelerin bırakılması ve kalıcı ateşkes; son aşamada Gazze'nin yeniden inşası planlanıyordu.

Hamas'ın elinde şu anda 111 rehine olduğu bunların 39'unun hayatını kaybettiği düşünülüyor.