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NASA, uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti: 'Boş koltuk' formülü

NASA, uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti: 'Boş koltuk' formülü

NASA'ya ait Boeing Starliner mekiğiyle iki haftalık bir görev için uzaya gönderilen iki astronot uzayda mahsur kaldı. Haziran ayının başından bu yana ISS'te bekleyen astronotların Dünya'ya dönüşü belirsizliğini koruyor. Kurtarma operasyonu için "boş koltuklar" formülü seçenekler arasında yer alıyor.

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NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticisi Ken Bowersox, bir basın toplantısında astronotların dönüşüyle ilgili bir tarih vermekten kaçındı. Boeing Starliner mekiğinde tespit edilen arıza nedeniyle astronotların planlanan dönüşü defalarca ertelendi. Bowersox, dönüş tarihiyle ilgili kararın birkaç hafta içinde alınacağını belirtti ancak karar için acele edilmediğinin altını çizdi.

Bowersox, astronotları kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını ifade etti. En dikkat çeken seçeneklerden biri, SpaceX'in Şubat 2025'te planlanan seferinde, dört astronot yerine iki koltuğun boş bırakılarak Wilmore ve Williams'ın bu mekikle Dünya'ya getirilmesi. Ayrıca arızalı Boeing mekiğinin boş olarak Dünya'ya dönmesi de seçenekler arasında değerlendiriliyor.

Boeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da uzaya fırlatıldı ancak hemen ardından helyum sızıntısı tespit edildi. Mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bulunamadı ve bu nedenle astronotların dönüşü dört kez ertelendi. Bu durum, NASA’nın güvenlik kaygılarını artırırken, astronotların dönüşü için alınacak kararın önemini de vurguluyor.

Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz" diyerek, kararın aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için tüm seçenekleri titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.

Astronotlar Wilmore ve Williams'ın nasıl ve ne zaman yeryüzüne döneceği sorusu, dünya genelinde merakla bekleniyor. NASA'nın önümüzdeki haftalarda alacağı karar, hem astronotların kaderini belirleyecek hem de uzay operasyonları tarihinde önemli bir yer edinecek.

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