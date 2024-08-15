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Mersin'de Kur'an öğretilen binanın tahsisinin sonlandırılması üzüntüyle karşılandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de Kur'an öğretilen binanın tahsisinin sonlandırılması üzüntüyle karşılandı

Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay, 46 çocuğun Kur'an-ı Kerim öğrendiği kurs binasının tahsisinin belediye meclisi kararıyla 3 yıl erken sonlandırılmasının vatandaşları üzdüğünü belirtti.

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Akçay, AA muhabirine, Tarsus ilçesi Ötüken Vadi Parkı'ndaki tek katlı binanın, 2017'de Mersin Büyükşehir Belediyesince 10 yıllığına İlçe Müftülüğüne tahsis edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuzdaki birleşiminde oy çokluğuyla tahsisin 3 yıl erken sonlandırılması kararı alındığını dile getiren Akçay, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza konuya ilişkin yazı gönderdik ve bu duruma karşı hukuki süreç başlattık." dedi.

Akçay, 2 öğreticinin olduğu kursta 46 çocuğa eğitim verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşı Kur'an-ı Kerim kursuna teveccühü çok yüksek. Buranın tahsisinin iptali kararını duyan vatandaşlar, veliler çok üzüldü. 10 yıllık sürenin dolmamasından dolayı tahsisin devam etmesinden yanayız."

"Mahkeme süreci devam ediyor"

Binanın yer aldığı bölgede kurs ihtiyacı olduğunu anlatan İlçe Müftüsü Akçay, şunları kaydetti:

"Burada çocuklar yalnızca Kur'an-ı Kerim'i değil milli ve manevi değerlerini, geçmişini, geleceğini öğreniyor. Dolayısıyla vatanımızın, milletimizin bu evlatlarımıza ihtiyacı var. Kararı üzüntüyle karşıladık. En azından protokol gereği önümüzdeki 3 yıllık sürenin beklenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Kararın gözden geçirilmesi, tekrar düşünülmesi güzel olur. Talebimiz, buradaki eğitimin aksamadan devam etmesi. Hukuk müşavirliğimiz ilgili mahkemeye yürütmenin durdurulması için talepte bulundu. Mahkeme süreci devam ediyor."

Akçay, yargı süreci sürdüğü için kursun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Belediye meclisi kararında, yapılacak yeni rekreasyon proje çalışmaları kapsamında parktaki binanın belediye hizmetlerinde kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu savunulmuştu.

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