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HGS'ye zam geldi! HGS yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

HGS'ye zam geldi! HGS yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

HGS'ye yüzde 40 zam geldi. Yeni fiyat tarifesi pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına ilk zam oranı açıklandı. Ağustos ayı HGS alt limit fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı duyuruldu. Yeni fiyat tarifesi pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Otomatik alt limit yükleme tutarı 245 TL

Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

Bankacılık sektöründen alınan bilgiye göre, bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla gönderecek ve mevcut alt limit fiyatları 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

HGS
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