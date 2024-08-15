Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tarım-ÜFE’de bir önceki aya göre düşüş yaşanırken, yıllık bazda dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Temmuz ayında Tarım ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,74 oranında azaldı. Bu düşüş, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 ve balıkçılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,72’lik azalışlarla desteklendi.

Tarım ÜFE, 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,07 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda, 2023 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 19,79 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 59,61 oranında bir artış gerçekleşti.

Tarım ÜFE verilerine göre, ana gruplar arasında tek yıllık bitkisel ürünlerde Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,78 oranında azalış yaşandı. Buna karşılık, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 oranında artış kaydedildi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,12 oranında hafif bir düşüş gerçekleşti.

Yıllık değişim açısından en yüksek artışın yaşandığı alt grup yüzde 157,48 ile yağlı meyveler oldu.

Temmuz ayında en dikkat çekici aylık değişim ise yüzde 16,48 oranında azalışla sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda yaşandı.