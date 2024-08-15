BIST 9.801
DOLAR 33,63
EURO 37,15
ALTIN 2.660,89
HABER /  GÜNCEL

Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış

Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tarım-ÜFE’de bir önceki aya göre düşüş yaşanırken, yıllık bazda dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Temmuz ayında Tarım ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,74 oranında azaldı. Bu düşüş, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 ve balıkçılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,72’lik azalışlarla desteklendi.

Tarım ÜFE, 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,07 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda, 2023 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 19,79 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 59,61 oranında bir artış gerçekleşti.

Tarım ÜFE verilerine göre, ana gruplar arasında tek yıllık bitkisel ürünlerde Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,78 oranında azalış yaşandı. Buna karşılık, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 oranında artış kaydedildi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,12 oranında hafif bir düşüş gerçekleşti.

Yıllık değişim açısından en yüksek artışın yaşandığı alt grup yüzde 157,48 ile yağlı meyveler oldu.

Temmuz ayında en dikkat çekici aylık değişim ise yüzde 16,48 oranında azalışla sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"
Bütçe temmuzda 96 milyar 776 milyon lira açık verdi
Bütçe temmuzda 96 milyar 776 milyon lira açık verdi
Datça'da yolcu otobüsü devrildi! Metrelerce sürüklendi, yaralılar var
Datça'da yolcu otobüsü devrildi! Metrelerce sürüklendi, yaralılar var
MediaMarkt'tan görme engelli ziyaretçiler için yeni hizmet
MediaMarkt'tan görme engelli ziyaretçiler için yeni hizmet
Sağlam beyin hücrelerinin güçlendirilmesiyle 2 yıl sonra komadan çıktı
Sağlam beyin hücrelerinin güçlendirilmesiyle 2 yıl sonra komadan çıktı
10 soruda "doğrulanmış ilan" düzenlemesi
10 soruda "doğrulanmış ilan" düzenlemesi
Jude Bellinhham'dan Süper Kupa sonrası Arda Güler açıklaması!
Jude Bellinhham'dan Süper Kupa sonrası Arda Güler açıklaması!
Borcu olanlar dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde harekete geçti
Borcu olanlar dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde harekete geçti
HGS'ye zam geldi! HGS yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
HGS'ye zam geldi! HGS yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak