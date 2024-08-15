Datça'da yolcu otobüsü devrildi! Metrelerce sürüklendi, yaralılar var
Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.Abone ol
Hayati Ö'nün kullandığı İstanbul-Datça seferini yapan 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyeri aşan otobüs şarampolden metrelerce aşağı sürüklendi.
Kazada otobüs şoförü Hayati Ö. ile muavin S.Ö. ve yolcu C.Ç. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, şarampole devrilen otobüsü düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.