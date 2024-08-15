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Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz

Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Tayvan sorununun Pekin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ilgilendirdiğini, bu nedenle de aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "tek bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirtti.

Lin, Tayvan sorununun Pekin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ilgilendirdiğini, bu nedenle de aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Çin'in diplomatik ilişkilere sahip olduğu ülkelerin Tayvan ile her türlü resmi etkileşime kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Lin, bu konuda Japonya'yı sert bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı.

Lin, "Japonya'nın Tayvan'ı yarım yüzyıl boyunca sömürge olarak yönettiğini, sayısız suç işlediğini ve Çin halkına karşı ciddi tarihi sorumluluklar taşıdığını" hatırlattı.

Bazı Japon siyasetçilerin tarihten aldıkları dersleri hatırlamaları, tek bir Çin bulunduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerektiğini dile getiren Lin, bu kişilerden "Tayvan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmelerini istedi.

Lin'in açıklamaları, Japon Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba liderliğindeki heyetin, Tayvan'ı ziyareti sırasında gerçekleşti.

Tayvan'dan Japonya ile daha yakın güvenlik işbirliği çağrısı

Taiwan News sitesinin haberine göre, Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, Japon milletvekili ve eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba liderliğindeki heyet ile başkent Taipei'de bir araya geldi.

Lin, yaptığı açıklamada, Tayvan ve Japonya arasında daha yakın güvenlik işbirliği çağrısında bulundu.

Tayvan ve Japonya arasında gelecekte acil durumlara müdahale konusunda bir güvenlik, diyalog mekanizması kurulmasını öneren Lin, her iki ülkenin de birbirlerine karşı güçlü bir yakınlık hissettiklerini ve otoriter yayılmanın dış tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Lin, iki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın, demokrasi ve özgürlük gibi ortak evrensel değerlerin altını çizerek, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladı ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin farkındalığı arttırdığı için Japon hükümetine teşekkür etti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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