Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti

Hepsiburada, eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyen kullanıcılar için "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetini hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kapıda Yenileme" servisiyle Hepsiburada, HepsiJET'in lojistik desteğiyle, 81 ilde kullanıcıların evlerinden çıkmadan en iyi fiyatla ve anında indirim avantajıyla eski telefonlarını kolayca yenilemelerini sağlıyor.

Hepsiburada tarafından hayata geçirilen yeni hizmet sayesinde kullanıcılar, eski telefonlarını hızlı ve pratik bir yöntemle değerlendirerek yenisine kavuşma fırsatı yakalıyor. Bu adımla şirket, çoğunlukla büyük şehirlerde fiziksel mağazalar üzerinden erişilebilen telefon yenileme hizmetini, Türkiye'nin 81 ilinde, çevrim içi ortama taşıyor.

Hepsiburada'nın başlattığı bu yeni hizmetle kullanıcılar yeni telefonlarını seçip, değiştirmek istedikleri eski telefona ait bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra, sistem telefon için ön teklif sunuyor ve anında yansıyan indirimle ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Teslimat aşamasında uzman HepsiJET ekipleri tarafından eski telefon inceleniyor ve onaylanması sonrasında yeni telefon teslim edilip eskisi alınarak süreç tamamlanıyor.

HepsiJET, bu hizmet sürecinde müşterilere kapıda yenileme kolaylığı sunarak, eski telefonların değerlendirilmesinde ve yeni telefonların teslimatında güvenilir bir hizmet sağlıyor.

Yeni cihazların yaklaşık yüzde 85'i HepsiJET'in dağıtım ağı sayesinde ertesi gün yapılabiliyor. Teslim alınan telefonlar, uzmanlar tarafından sertifikalı olarak yenilenip tekrar ekosisteme kazandırılıyor.

Eski telefonların yeniden değerlendirilerek satışa sunulmasını mümkün kılan hizmetle şirket, kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Bu model aynı zamanda dileyen kullanıcılara da ekonomik ve güvenlik ikinci el telefon satışını da mümkün kılıyor.

Hepsiburada, "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetini, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yenileme Yetki Belgesi'ne sahip yerli girişim Getmobil ile işbirliği yaparak hayata geçiriyor.

"Ölçeği, yaygınlık ve marka çeşitliliğiyle bu hizmetimiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor"

Açıklamada "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetiyle ilgili düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şirket olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmanın ve en iyi hizmeti sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Kullanıcılarına en yeni teknolojiyi, en avantajlı koşullarla kapılarına kadar götürmeyi amaçladıklarını aktaran Özgün, "Bugün Türkiye'de internet üzerinden satılan her üç telefondan birinin Hepsiburada aracılığıyla satılıyor olması, milyonlarca kullanıcımızın bize duyduğu güvenin bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Elektronik alışverişinde kullanıcılarına uçtan uca sundukları hizmetlerin Hepsiburada'nın yalnızca bir satış platformu olmadığını gösterdiğini vurgulayan Özgün, şunları kaydetti:

"Ölçeği, yaygınlık ve marka çeşitliliğiyle bu hizmetimiz, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu güveni, Hepsijet'in lojistik desteğiyle sunduğumuz kapıda telefon yenileme hizmetimizle perçinliyoruz. Bu yenilikçi adımımızla, kullanıcılarımızın teknoloji alışverişlerini daha rahat, güvenli ve sorunsuz hale getiriyoruz. Amacımız, her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızın beklentilerini aşmak ve onlara sektördeki en iyi teklifi sunmak. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak, hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize uzun vadeli bir değer katıyoruz. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın yanında olmaya ve onlara en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

"Yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenileyeceğiz"

Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer de "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetiyle, kullanıcılarına sadece eski telefonlarını yenileme imkanı sunmakla kalmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda bu süreci evlerinden çıkmadan, tamamen zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

2022'de başlatılan eski telefonu yenileme çalışmalarıyla 60 bin telefonu yenilediklerini aktaran Atamer, "Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atamer, amaçlarının, Türkiye genelinde kullanıcılarına en hızlı, güvenilir ve kolay telefon yenileme çözümünü sunarak, onların yanında olmaya devam etmek olduğunu kaydetti.