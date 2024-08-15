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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...

Farklı partilerden 2 milletvekili ve 13 belediye başkanını transfer eden AK Parti'de yeni katılımlar için hazırlıklar devam ediyor. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre; AK Parti yakın zamanda iş dünyası, medya ve akademiden önemli isimleri bünyesine katacak.

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 Dün 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, çoğunluğu Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 13 belediye başkanı ile İYİ Parti'den istifa eden 2 milletvekilini transfer etti.  AK Parti'de geçişlerin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

Ekol TV'de konuşan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, partideki yeni çalışmaları anlattı. Yerlikaya, 'ciddi bir kulis bilgisi' diyerek AK Parti'ye yeni transferler olacağını dile getirdi.

İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili isimlerin transferinin AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu kan değişimini sağlayamayacağını savunan Turgay Yerlikaya şöyle konuştu:

Ama şunu kuvvetlendirdi; AK Parti hala merkezde, iktidarda ve siyasetçilerin kendini iktidarın içerisinde yer alma anlamında kendini burada görmesi bir anlamda makul. Ciddi bir kulis bilgisi de var, uzun süredir de tartışılıyor, AK Parti siyasette kendi içindeki değişimi medyadan, iş dünyasından, akademiden bazı isimleri transfer etmek suretiyle yapma hazırlığında."

Gelecek partili isim AK Parti yolunda

Partiye yeni katılacaklarla ilgili isim de veren Turgay Yerlikaya, "Mesela Gelecek Partisi'nde Selim Temurci gibi bazı isimlerin AK Parti'ye katılmaları konuşuluyor. Ben bu isimlerin katılma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Ancak şöyle bir ayrıntı var; Bu isimler AK Parti'de Erdoğan liderliğine ve AK Parti'ye karşı gelmiş isimler. Parti kurup muhalefette bu itirazını sergilemiş isimler. Onların geri dönme ihtimali anlamlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmazsa bu da bir başarı üretmez" dedi.

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