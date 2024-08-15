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THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle yarın yapılması planlanan Tokyo seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

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THY'den yapılan açıklamada, Tokyo'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı ile Haneda Havalimanı arasındaki 198 sayılı sefer ile Haneda Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki TK 199 sayılı uçuşun karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu "www.thy.com" internet sitesinde veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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