BIST 9.801
DOLAR 33,64
EURO 37,16
ALTIN 2.659,73
HABER /  GÜNCEL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bini aştı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bini aştı!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 314 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"