BIST 9.801
DOLAR 33,63
EURO 37,15
ALTIN 2.660,89
HABER /  EKONOMİ

Zafer Şahin, Mert Başaran'ın videosunu paylaştı: Türkiye’nin an itibariyle çözmesi gereken meselesi

Ekonomist Mert Başaran, asgari ücretin, doların, enerjinin aylardır artmadığı ortamda fiyatların yüzde 50 arttığına dikkat çekerek, "Birileri acayip zenginleşiyor. Şu an fakirleşen tek sınıf orta sınıf" dedi.

Abone ol

Maliyetlerin aylardır sabit kaldığı son dönemde fiyatlar, yine yukarı yönlü hareket ediyor.

Fahiş fiyatlar tam gaz devam ederken, fırsatçılar nedeniyle sabit gelirli vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor.

Bu duruma değinen ekonomist Mert Başaran, " Eğer siz kendi işinizi yapabiliyorsanız enflasyonu yansıtabiliyorsunuz. Ama enflasyonu yansıtamayacak olan tek kim maaşlı çalışanlar. Onlar mecburlar" dedi.

"Bu fırsatçılık, bu aşırı kar etme hırsı engellenmek zorunda"

Başaran'ın sözlerinin yer aldığı videoyu X platformundaki hesabında paylaşan yazar Zafer Şahin, "İçi boş siyasi tartışmaları boşverin.. Türkiye’nin an itibariyle çözmesi gereken meselesi aşağıda konuşulan konu… Asgari ücretin, doların, enerjinin aylardır artmadığı bir ülkede nasıl olur da ekmeğin, peynirin, yoğurdun ve birçok ürünün fiyatı sürekli artar? Bu fırsatçılık, bu aşırı kar etme hırsı engellenmek zorunda." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"