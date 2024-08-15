BIST 9.801
DOLAR 33,63
EURO 37,15
ALTIN 2.660,89
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı, kısıtlama kararı alınacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

 Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının, "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu"nun ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

İlgili Haberler
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyasından önemli isimler...
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
THY duyurdu! Yarınki sefer iptal edildi
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Hepsiburada'dan "Eskiyi Kapında Yenile" hizmeti
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı: Kırmızı çizgimiz
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Tarım ÜFE'de aylık bazda azalış
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Google, İran destekli grubun ABD'de seçimle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştığını bildirdi
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
Kuzey Kore 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
MSB'den flaş açıklamalar! Sınırda insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: "Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık"