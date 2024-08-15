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Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

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E.K. yönetimindeki 38 AFA 883 plakalı ambulans ile T.O. idaresindeki 34 KMP 835 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, su kanalının korkuluk demirlerine çarparak durabildi.

Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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