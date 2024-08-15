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HABER /  DÜNYA

'Görüşme' iddiaları! İsrail o haberleri yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Görüşme' iddiaları! İsrail o haberleri yalanladı

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı yönündeki haberler yalanlandı.

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump arasında görüşme gerçekleştirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, ”Basında çıkan haberlerin aksine Başbakan Binyamin Netanyahu, dün eski Başkan Donald Trump ile konuşmadı.” ifadesine yer verildi.

ABD'nin Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazmıştı. Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

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