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Suudi veliaht prens Selman İsrail ile anlaşma nedeniyle can korkusu yaşıyor

Suudi veliaht prens Selman İsrail ile anlaşma nedeniyle can korkusu yaşıyor

ABD medyasına göre, ABD ve İsrail ile anlaşmak üzere görüşmeler sürdüren Muhammed bin Selman, böyle bir anlaşma ile kendi hayatını riske attığını öne sürerek elini güçlendirmeye çalışıyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), İsrail ile normalleşme çabaları nedeniyle suikasta uğramaktan korktuğunu ABD'li Kongre üyelerine ifade ettiği bildirildi.

Çarşamba günü Virginia merkezli yayın kuruluşu Politico'da Nahal Toosi'nin imzasıyla yayınlanan köşe yazısına göre, görüşmelere ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa atıfta bulunularak, Muhammed bin Selman'ın İsrail ile ilişkiler kurmaya devam etmek istediğini belirttiği ancak bunun hayatına mal olabileceğinden korktuğu aktarıldı.

Toosi'ye adlarının gizli kalması şartıyla konuşan kaynaklar ayrıca, Prens'in Kongre üyelerine, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile büyük bir anlaşma yaparak Suudi-İsrail ilişkilerini normalleştirmeye çalışırken hayatını tehlikeye attığını söylediğini de belirtti.

Enver Sedat örneğini verdi

MBS'nin İsrail ile barış anlaşması yaptıktan sonra öldürülen Mısırlı lider Enver Sedat'ı örnek göstererek, ABD'nin Sedat'ı nasıl koruduğunu sorduğu ifade edildi.

Veliaht Prens'in Gazze'de devam eden savaşın Arapların İsrail'e yönelik öfkesini arttırdığının altını çizdiği, Filistin konusu çözülmeden Suudi-İsrail normalleşmesinin çok zor olacağını belirttiği aktarıldı.

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