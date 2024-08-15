KKM bakiyesinde düşüş devam ediyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 Ağustos haftasında 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya yükseldi. Kur korumalı mevduat bakiyesi ise yüzde 2,8 oranında azalarak 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 9 Ağustos itibarıyla bankacılık sektöründe kredi hacmi ve mevduatlar artış gösterdi. Sektörün kredi hacmi 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat, bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere, 179 milyar 503 milyon lira artışla 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde de önemli bir artış kaydedildi. 9 Ağustos itibarıyla tüketici kredilerinin toplam tutarı 12 milyar 351 milyon lira artarak 1 trilyon 769 milyar 25 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 452 milyar 945 milyon lirası konut, 85 milyar 22 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 13 milyar 267 milyon lira artışla 1 trilyon 778 milyar 15 milyon liraya çıktı.

Öte yandan, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,4 azalarak 1 trilyon 529 milyar 857 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı borçlarının 528 milyar 646 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 617 milyon lira artarak 246 milyar 913 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 187 milyar 325 milyon liralık kısmına özel karşılık ayrıldığı belirtildi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 540 milyon lira artarak 3 trilyon 71 milyar 444 milyon liraya ulaştı. Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi ise yüzde 2,8 oranında ve 49 milyar 304 milyon lira azalarak 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.