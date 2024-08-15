TBMM'de tarihi gün! Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'dan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ankara'da TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Abbas'ın konuşması 46 dakika sürdü. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.