TBMM'de tarihi gün! Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'dan görüntüler
TBMM Genel Kurul Salonu'nda, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı düzenlendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslenirken defalarca ayakta alkışlandı. İşte tarihi toplantıdan görüntüler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ankara'da TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Abbas'ın konuşması 46 dakika sürdü. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Abbas'ın konuşmasını dinlemek üzere TBMM'ye geldi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin oturumunu başlattı. Kurtulmuş, toplantının açılışında, toplantı çağrısını okuttu. Daha sonra Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapması oylamayla kabul edildi.
Abbas'ın, Filistin davasını TBMM'deki konuşmasıyla dünya kamuoyuna anlatacağını ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına varan katliamlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.