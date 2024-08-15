Batı Nil Virüsü Yunanistan'da durdurulamıyor! Hastalık Türkiye'nin kapısında

Yunanistan'da ölümlere neden olan Batı Nil Virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Türkiye sınırındaki Rodop'ta da görülen hastalık nedeniyle bir haftada 21 vaka bildirildi. Son 6 ayda virüse yakalananların sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti.

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Batı Nil Virüsü kabusu Yunanistan'da 10 kişinin ölümüne neden oldu. Son haftalarda vaka sayılarında ciddi bir artış görüldü. 2024 yılının başından bu yana 76 vaka görülürken bu vakaların 21'i ise son bir haftada ortaya çıktı. Virüsün yayılı endişe verici boyutlara ulaştı.

Bazı vakalarda hiç belirti görülmezken bazılarında beyin iltihabı, menenjit ya da akut felç görüldü.

İlk kez Batı Trakya'da görülen Batı Nil Virüsü son olarak Yunanistan'ın Türkiye sınırı Rodop'ta da ortaya çıktı.

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), teşhis edilen vakaları titizlikle izlediklerini, potansiyel maruziyet bölgelerini, hastalık özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

EODY, virüse yakalananların çoğunluğunun 60 yaş üzeri olduğunu, ölenlerin yaş ortalamasının 80 olduğunu açıkladı. İleri yaş grubu, virüsün etkilerine karşı daha savunmasız durumda olduğu belirtildi.

Henüz aşı ya da ilacı bulunmayan hastalığın enfekte olduktan sonra kuluçka süresi 2-14 gün arasında. Hastalık ise kişiden kişiye bulaşmıyor. Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısı. Grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan belirtiler arasında sırt ağrısı sık görülmekte. Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük önemli belirtiler arasında.

Mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar da bulunmaktadır.