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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağı kırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğunu duyurdu. Özel’in bir kaza sonucu ayağını kırdığını açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı. Türkiye'nin davetiyle dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti.

Meclis oturumuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katılmadı. Özel'in neden katılmadığı ise merak konusuydu.

"AYAĞI KIRILDI"

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.

Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğunu duyurdu. Özel’in bir kaza sonucu ayağını kırdığını açıkladı.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz. İşgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz.

Sabah bu durumu söyleyecektik. Toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk. Can Atalay oturumuna katılmayı çok istiyor. Ama doktorlar buna karar verecek. Bir kaza sonucu oluştur bu kırık." dedi.

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