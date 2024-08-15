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Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

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Bekirfakılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Yangının geniş alana yayılarak büyümesi sebebiyle havadan destek için çevre illerden helikopter geleceği öğrenildi.

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Eceabat, Göynük ve Gördes'te çıkan orman yangınlarına ilişkin 14 uçak ve 31 helikopterin görevlendirildiğini söyledi. 

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