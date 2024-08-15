Serap Çil'den Kılıçdaroğlu'na: Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır

Yıllar önce medyada Fatih Altaylı'nın Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'yı hedef alan sosyal medya paylaşımında da bu konuya atıfta bulunmuştu.

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İşte o Serap Çil dünkü atışmada adının geçmesinin ardından bir paylaşımda bulunarak keşke o dönem kendisine destek çıkılsaydı diyerek eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sitemde bulundu. İşte o paylaşım:

Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır

''Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle bir düzeltme yapmak isterim: Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi. Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim

Konuyla ilgili ilk ve son açıklamam budur. Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım.

Kadına karşı şiddet, kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı

Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız. Dava sürecimiz devam ederken koşulsuz yanımda olan çok değerli siyasetçiler, hukukçular ve gazeteciler oldu.

Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım

Bir de gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı'ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu. Sizin kirli dünyanıza ait olmadığım için isimlerinizi açıklamayacağım.Özellikle aralarında hemcinslerim var ki gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Ama aynı şiddeti onlar görürse realist değil adil davranıp onlara gösterilen şiddetin de karşısında olacağım.Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese. Sevgiler