Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin kan döktüğü hesabını soracaklarını ve terörü sona erdirene kadar kararlı şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 334 astsubay öğrenci mezun oldu.

Burada mezunların diplomalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"KUTSAL BİR GÖREVİ İCRA EDİYORSUNUZ"

Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahramanlara, eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerin heyecanına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak, gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten ailelelerinize şükranlarımı sunuyorum. 4117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Jandarma ve sahil güvenliğimiz ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Kutsal bir görevi icra ediyorsunuz.

Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Her biriniz vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmayan bir milletin evladısınız.

"KENDİNİ DEVLETTEN ÜSTÜN GÖRENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar sayesindedir. Dün, kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi söz konusu olmayacak.

Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız.

"BU MİLLET BİZİM, BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin..