Cumhurbaşkanı Erdoğan değişimin işaretini verdi! Kenara çekilin dediği isimler...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. yıldönümünde, yenilgiyle çıkılan yerel seçimlerin ardından başlayan “değişim” tartışmasına son noktayı koydu. Hadi Özışık konuyu youtube kanalında değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır.

'Milletin umudunu ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz'

Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkarak işler içine girenler altından kalkamayacakları bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız." ifadelerini kullanmıştı.'' Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık youtube kanalındaki Perde Arkası programında değerlendirdi.