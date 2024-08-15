Akif Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kim bu alçaklar?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'ya yönelik açıklamasının yankıları devam ediyor. Açıklamanın içinde yer alan bir ifade partinin en güçlü figürleri arasında yer alan Akif Hamzaçebi'nin tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu'na seslenen Hamzaçebi, 'kim bu alçaklar' diye sordu.

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CHP'nin 7'înci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya yönelik sözleri siyasetin ana gündem konularından biri oldu. Altaylı'ya yönelik sert üslubuyla dikkati çeken yazıda gözden kaçan bir ayrıntı vardı. Kılıçdaroğlu paylaşımında

“Ben, bu partiyi senin gibi 'elinde viski kadehleriyle partime yöne veren alçakların elinden aldım ve halkın partisi yaptım'' ifadelerine yer vermişti.

CHP'nin hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde etkin görevlerde bulunan Akif Hamzaçebi de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini mercek altına alan isimler arasındaydı. Hamzaçebi mesajında;

'Sayın Kılıçdaroğlu’nun (X)’de Fatih Altaylı’ya verdiği cevapta yer alan bir cümle dikkatimi çekti.



Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer alan



“Ben, bu partiyi senin gibi 'elinde viski kadehleriyle partime yöne veren alçakların elinden aldım ve halkın partisi yaptım'' cümlesindeki “partiye yön veren alçaklar” kimlerdir?

En hafifinden çok talihsiz bir açıklama. Ben o zaman milletvekiliydim. Sayın Deniz Baykal onurlu bir şekilde partiyi yönetiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu partiyi elinden aldığını söylediği “alçaklar”ı açıklarsa iyi olur' hatırlatmasında bulundu.