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Trump'ın başörtüsüyle ilgili sözleri yeniden hatırlandı

Trump'ın başörtüsüyle ilgili sözleri yeniden hatırlandı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, Afgan toplumunun hayatına karışmakla büyük bir hata yaptıklarını söylediği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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Donald Trump, eyaletlerde seçim kampanyalarını sürdürüyor.

Trump seçmenlere vaatlerini anlatırken, 8 yıl önce üzerine düşerek söylediği ve gerçekleştirdiği, şimdi de benzer söylemlerini sürdürdüğü "ABD dünyanın polisliğini bırakmalı" politikasını hatırlatan videoları yeniden sosyal medyada dönmeye başladı.

"NE B.K YEMEYE AFGAN KADINLARIN ÖRTÜSÜYLE UĞRAŞTIK"

Trump'ın bir mitingde, Amerikalılara hitabında Afganistan'dan çekilmeleri gerektiğine dair konuşmasında şu sözleri dikkat çekti:

Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gittik te onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm.

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