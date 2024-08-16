Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Partizan'ı geçen Lugano, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi oldu.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İsviçre’nin Lugano takımıyla Sırbistan ekibi Partizan kozlarını paylaştı.
Turu geçen İsviçre ekibi Lugano, Beşiktaş'ın rakibi oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Lugano evinde uzatmaya giden maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Böylece toplam skorda rakibine 3-2'lik üstünlük kuran Lugano, temsilcimizin play-off turundaki rakibi oldu.
FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMUŞTU
Lugano, bu sezon Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaybetmişti. İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanırken; sahasında kaybetmişti.
Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.