Nedim Şener, İbrahim Haskoloğlu'nun MİT'i hedef alan mesajlarını yayınladı

Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya yayıncısı İbrahim Haskoloğlu'nun kendisine ilettiği Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alan mesajları, sosyal medya hesabından paylaştı. Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" mesajının ekran görüntüsünü paylaşan Nedim Şener, "MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba" dedi.

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Sosyal medyadan tanınan İbrahim Haskoloğlu, bu kez de gazeteci Nedim Şener'e gönderdiği Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) ilgili mesajlarıyla gündemde.

Nedim Şener, Haskoloğlu'nun kendisine gönderdiği mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti.

"Yeni yetmelere dikkat edin"

Şener ilk paylaşımında mesajların ekran görüntülerini de paylaşarak "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba. Neyse savuşturdum, ama Haskologlu ile temas eden özellikle gazetecilere çok dikkatli olmasını tavsiye ederim. Üstelik kızınca terbiyesizleşiyor. Yeni yetmelere dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Haskoloğlu ile Şener arasındaki mesajlaşmalar

Nedim Şener'in paylaştığı görüntülere göre İbrahim Haskoloğlu ile aralarında şöyle bir mesajlaşma yaşandı:

Haskoloğlu: Nedim Bey çok ciddi bir konu var. Sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

Şener: (Telefon numarasını paylaşıyor)

Haskoloğlu: Ben sizi 1 saate arasam uygun olur musunuz?

Şener: Konu?

Haskoloğlu: MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması.

Şener: Saçmalama. Böyle konular neden sana geliyor?

Haskoloğlu: Araştırıyorum zaten benim haberim üstüne operasyon yaptılar ancak gizli kalması gereken haberi paylaştırıyorlar.

Şener: İbrahim birileri ciddi bir şekilde seni kullanıyor.

Haskoloğlu: Nedim Bey daha haberin ne olduğunu bilmiyorsunuz, birileri sizi kullanıyor diyorsunuz. Siz hükümete yakınsınız, o nedenle size anlatayım belki bir çözüm bulursunuz dedim. Beni de bugüne kadar kimse kullanmadı, çok şükür o kadar akılsız biri değilim.

Şener: Merak dahi etmiyorum çünkü haberi değil hedefini açıkça yazıyorsun.

Haskoloğlu: İftira atan Süleyman Soylu'nun sonunu herkes gördü. Ne hedefi ya. Hakikaten siz gazeteci falan değilsiniz. Yetkililere bilgi verirsiniz diye size ilettim. Kendim iletirim. Size hayatta başarılar dilerim.

Şener: Dediğim gibi, konuyu yazmadan hedefin MİT personeli ile basın birimi olduğunu yazıyorsun."

Nedim Şener'i engelledi

İkili arasında yaşanan bu mesajlaşmanın ardından İbrahim Haskoloğlu, Nedim Şener'i engelledi.

Nedim Şener de bir sonraki mesajında konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Gerçekten neyin peşindesin Haskologlu, devleti yönetenlerin iş bilmezliği belgeseli de ne?

O belgeselden sonra “ara” derken bir yere gitmeyi mi kastediyorsun. Nereye İbo nereye...."

Haskoloğlu bir süre önce de İspanya'ya gitmiş ve geçen günlerde de, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek" mesajını paylaşmıştı.