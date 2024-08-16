Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti

2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Türkiye, yeni sezonun başlamasıyla UEFA listesinde bir basamak gerileyerek 10. sıraya düştü. Çek Cumhuriyeti, bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katılarak aldığı 2.800 puanlık katkıyla Türkiye'nin önüne geçmeyi başardı.

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Fenerbahçe’nin Lille ile berabere kalmasının ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Avrupa kupalarında mücadele eden Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarıyla yakından takip edilen sıralamada, Türkiye'nin durumu merak konusu oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında 2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

Türkiye, topladığı 35 bin 300 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti 36.350 puanla 9. sıraya yükseldi.

Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Listenin zirvesinde ise 89 bin 160 puanla İngiltere bulunuyor. Sıralama, Avrupa’ya gidecek takım sayısını ve eleme turlarını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. İşte güncel sıralama:

1. İngiltere - 89.160

2. İtalya - 79.106

3. İspanya - 73.989

4. Almanya - 71.660

5. Fransa - 57.950

6. Hollanda - 55.466

7. Portekiz - 49.516

8. Belçika - 43.400

9. Çek Cumhuriyeti - 36.350

10. Türkiye - 35.300

11. Norveç - 30.750

12. İsrail - 29.875

13. Avusturya - 29.100

14. Danimarka - 28.700

15. Yunanistan - 28.250