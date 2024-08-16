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Yoğun bakımdaydı! Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi: Entübe edildi

Yoğun bakımdaydı! Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi: Entübe edildi

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'tan üzen haber geldi. Ünlü sanatçı entübe edildi.

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Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kanser ile mücadelesi devam eden Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre usta sanatçıdan üzen haber geldi. Aydemir Akbaş entübe edildi. "Ölüm" iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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