Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Tunç Soyer'den adaylık açıklaması!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, genel başkanlığa aday olup olmayacağı konusu kulisleri hareketlendirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Soyer, CHP lideri Özgür Özel'i de eleştirdi.

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Tunç Soyer ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Tunç Soyer, "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı?" sorusunun yanıtını Ekol TV'den Eray Görgülü'ye açıkladı.

Tunç Soyer aday olacak mı?

Tunç Soyer şunları söyledi: Benim gündemimde genel başkanlık yok. Genel Başkan olmaktan tabii ki gurur duyarım ama benim gündemimde şu anda böyle bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu ile daha çok Türkiye'deki meseleleri değerlendirdik.

Özgür Özel'e eleştiri

Ben de Kemal Bey gibi müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İktidarla müzakere değil; mücadele edilir. Dünyada müzakere ile iktidarın değiştiği görülmemişti.