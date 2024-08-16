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Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişi evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Sağlık görevlileri, vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden kişilerin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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