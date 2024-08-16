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Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına yönelik atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bünyamin Kırbıyık, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Osman Yıldız atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım'ın atanması uygun görüldü.

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